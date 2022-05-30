В Екатеринбурге с 13 апреля вступает в силу особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...

В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Екатеринбурге с 27 мая снят особый противопожарный режим. Соответствующее ...

В Екатеринбурге снят особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на ...

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

В Екатеринбурге с 29 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. На территории Екатеринбурга с 29 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим ...