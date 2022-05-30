УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:21

В Екатеринбурге с 13 апреля вступает в силу особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге с 13 апреля 2024 года будет введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно документу, на территории уральской столицы вводится запрет на посещение лесов и торфяных массивов с пребыванием в лесах, при проведении массовых спортивных и физкультурных мероприятий, а также проезд личных транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и для обеспечения охраны лесов. Также горожанам запрещено разводить открытый огонь и костры, в том числе на земельных участках всех форм собственности и торфяных почвах. Нельзя использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территории объектов общепита).

Помимо этого, начнет действовать запрет на сжигание мусора, сухой травянистой растительности, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ.

На территории Свердловской области особый противопожарный режим начал действовать с сегодняшнего дня, 12 апреля. Соответствующее постановление приняло накануне правительство региона.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:03 В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...

30.05.2022 В Екатеринбурге снят особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Екатеринбурге с 27 мая снят особый противопожарный режим. Соответствующее ...

03.05.2018 В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на ...

28.04.2017 В Екатеринбурге с 29 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. На территории Екатеринбурга с 29 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим ...

25.07.2012 На территории Екатеринбурга продолжает действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2012. На территории Екатеринбурга в целях снижения риска пожаров на лесных территориях ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель
Архив новостей
Апрель 2024 (312)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18