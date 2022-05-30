В Екатеринбурге с 13 апреля вступает в силу особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...30.05.2022 В Екатеринбурге снят особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Екатеринбурге с 27 мая снят особый противопожарный режим. Соответствующее ...03.05.2018 В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении на ...28.04.2017 В Екатеринбурге с 29 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. На территории Екатеринбурга с 29 апреля по 15 мая вводится особый противопожарный режим ...25.07.2012 На территории Екатеринбурга продолжает действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2012. На территории Екатеринбурга в целях снижения риска пожаров на лесных территориях ...