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В Екатеринбурге ужесточен особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбурге ужесточен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском портале и подписано главой муниципалитета Алексеем Орловым.

В новой версии документа гражданам запрещается посещать леса и торфяные массивы в пределах муниципалитета. Исключение — для тех, чья работа связана с пребыванием в лесах.

Запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, разведение костров, проведение пожароопасных работ. К последним относятся огневые, электросварочные, газосварочные или газорезательные работы с карбидом кальция, применение паяльных ламп, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Исключение допустимо в случаях аварийно-спасательных или аварийно-восстановительных работ.

На землях общего пользования, в частных домовладениях, на садовых и огородных участках запрещается применять пиротехнику бытового назначения, хранить емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. Нельзя готовить пищу с помощью мангалов и других приспособлений, подразумевающих использование открытого огня. Запрещается эксплуатация печей, каминов и других отопительных приборов, работающих на твердом топливе, при поступлении штормового предупреждения.

Собственникам частных домов, садовых участков и огородов рекомендуется выполнять уборку мусора, сухой растительности и выкашивать траву. Также им следует обеспечить на участках наличие бочки с водой, целых ведер объемом минимум в 10 литров или огнетушителя типа ОП минимум в пять литров.

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