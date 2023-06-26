На Среднем Урале за сутки потушено 6,2 тыс. гектаров горящих лесов

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В Свердловской области в минувшие праздники сгорело почти 500 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. С 9 по 12 мая на Среднем Урале было потушено 44 природных пожара, сгоревшая лесная ...