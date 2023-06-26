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На Среднем Урале за сутки потушено 6,2 тыс. гектаров горящих лесов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По состоянию на утро 11 июля в Свердловской области активны 16 лесных пожаров. Все они локализованы. За последние сутки потушено 17 природных возгораний общей площадью 6,2 тыс. гектаров (га). Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Площадь действующих пожаров — 611 га. В их тушении участвуют 602 человека и более 180 единиц техники. Отмечается, что в большинстве случаев причиной происшествий становится человеческий фактор.

Уточним, что в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. По нему запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Нельзя производить строительные и производственные огневые работы, запускать фейерверки и проводить огненные шоу. Разводить костры или пользоваться мобильным мангалом запрещается даже на своих садовых или дачных участках.

Добавим, что с весны в Свердловской области составлено более 5,4 тыс. административных протоколов о нарушении правил пожарной безопасности.
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