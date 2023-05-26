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В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 6 июля

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. Продление обосновано сохранением высокой пожарной опасности из-за сухой погоды и отсутствием прогнозов по улучшению ситуации с погодой, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В этот период гражданам запрещается посещать леса, в том числе на транспорте. Исключение — те, чья деятельность связана с работой в лесах. Также не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Разведение костров и пользование мобильным мангалом запрещаются даже на своих дачных или садовых участках.

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