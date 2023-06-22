В Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Власти Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Такое решение принято в связи с тушением всех лесных пожаров в регионе. Теперь туристы могут самостоятельно посещать особо охраняемые природные участки, но двигаться разрешается только по оборудованным маршрутам, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк. С 6 июня посещать их можно было только организованным группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечал за пожарную безопасность», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.



Уточним, что особый противопожарный режим продолжает действовать. По нему запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. Нельзя проводить строительные и производственные огневые работы, запускать фейерверки и проводить огненные шоу. Разводить костры или пользоваться мобильным мангалом запрещается даже на своих садовых или дачных участках.