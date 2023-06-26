УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:05

В Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности продлили до 30 июня

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности до 30 июня. Информация об этом опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«28-30 июня местами в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 23 июня власти Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Такое решение принято в связи с тушением всех лесных пожаров в регионе. Теперь туристы могут самостоятельно посещать особо охраняемые природные участки, но двигаться разрешается только по оборудованным маршрутам.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.06.2023 В Свердловской области с 26 по 28 июня ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

20.06.2023 В Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности продлили до 22 июня

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности ...

19.09.2022 В Свердловской области объявили предупреждение из-за пожарной опасности

В Свердловской области с 19 по 21 сентября будет действовать предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. ...

19.09.2022 В Свердловской области объявили предупреждение из-за пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области с 19 по 21 сентября будет действовать предупреждение о ...

02.07.2018 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (656)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18