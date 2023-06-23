В Свердловской области с 26 по 28 июня ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«26-28 июня местами в Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.



Напомним, что с 23 июня власти Свердловской области ослабили запрет на посещение особо охраняемых природных территорий. Такое решение принято в связи с тушением всех лесных пожаров в регионе. Теперь туристы могут самостоятельно посещать особо охраняемые природные участки, но двигаться разрешается только по оборудованным маршрутам.