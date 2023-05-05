Все лесные пожары на территории Свердловской области по состоянию на 22 июня ликвидированы

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. На территории Свердловской области ликвидированы все лесные пожары. Об этом, по данным на 22 июня, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«По данным на конец дня 22 июня завершено тушение трех последних возгораний в регионе — в Богдановичском и Сосьвинском районах на общей площади 1,4 тыс. га. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.
Напомним, что на территории Свердловской области по-прежнему действует особый противопожарный режим, введенный по указу губернатора Евгения Куйвашева.
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