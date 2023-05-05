УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:24

Все лесные пожары на территории Свердловской области по состоянию на 22 июня ликвидированы

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. На территории Свердловской области ликвидированы все лесные пожары. Об этом, по данным на 22 июня, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«По данным на конец дня 22 июня завершено тушение трех последних возгораний в регионе — в Богдановичском и Сосьвинском районах на общей площади 1,4 тыс. га. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Свердловской области по-прежнему действует особый противопожарный режим, введенный по указу губернатора Евгения Куйвашева.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2023 Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали крупные лесные пожары в Невьянском ...

30.08.2021 В Свердловской области продолжают действовать 46 природных пожаров

В Свердловской области самые крупные природные пожары зафиксированы в Первоуральском и Пышминском районах. Об этом ...

05.08.2016 В 11 населенных пунктах Свердловской области действует особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2016. В настоящее время особый противопожарный режим действует в 11 населенных пунктах. Об ...

26.04.2012 На площади 2,4 га бушуют лесные пожары в Забайкалье

Семь лесных пожаров на площади 2,4 тыс. га зарегистрированы в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ ...

08.06.2011 Особый противопожарный режим в Нижнем Тагиле отменен

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2011. Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева подписала постановление о том, что с 6 июня ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (540)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18