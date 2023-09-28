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Больше двух третей лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. В Свердловской области к настоящему времени ликвидированы 77,11% лесных пожаров, зарегистрированных в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Больше двух третей лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В частности, специалистам удалось локализовать пожары, действующие в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах. Для борьбы с лесными пожарами в Свердловской области привлечены 264 специалиста Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков. Кроме того, задействовано 34 единицы техники.

По словам исполняющего обязанности директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, тушение крупных лесных пожаров проводилось в труднодоступных и заболоченных территориях.

«Например, в Сосьвинском районе возгорание удалось ликвидировать благодаря привлечению тяжелой техники, при помощи которой наземная служба Уральской авиабазы сформировала широкие минерализованные полосы на возвышенных местах по периметру болотистых мест. Так как это был глубинный торфяной пожар, немало усилий было приложено для того, чтобы горение не распространилось за пределы созданных препятствий. В Гаринском районе аналогичная работа велась вручную парашютно-десантной службой, так как доставить технику на помощь людям было невозможно», — рассказал Илья Секерин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципальных образований усилить контроль за соблюдением противопожарных правил. В частности, органам власти предписано проверить наличие минерализованных полос в районе жилого сектора. Добавим, что в настоящее время действует режим ЧС в лесах области.
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