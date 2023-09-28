Больше двух третей лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области действует восемь лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га. ...

В Свердловской области устранено девять лесных пожаров и 11 локализовано

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает ...