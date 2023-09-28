Больше двух третей лесных пожаров ликвидированы в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области действует восемь лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га. ...28.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину убедиться в эффективности противопожарных мер
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству и ...27.09.2023 В Свердловской области устранено девять лесных пожаров и 11 локализовано
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает ...29.08.2023 На Среднем Урале потушили все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Сотрудники Уральской авиабазы за прошедшие сутки потушили все лесные пожары в ...17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...