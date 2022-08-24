В Свердловской области огнем охвачено 1,1 тыс. га земель лесного фонда

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УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на ...

В Свердловской области за сутки потушили 23 лесных пожара

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. За последние сутки в Свердловской области потушили 23 лесных пожара. В регионе ...

В Свердловской области в минувшие праздники сгорело почти 500 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. С 9 по 12 мая на Среднем Урале было потушено 44 природных пожара, сгоревшая лесная ...

В Свердловской области отменены противопожарные режимы

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в ...

В апреле на территории Свердловской области потушено 40 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда ...