УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:22

В Свердловской области огнем охвачено 1,1 тыс. га земель лесного фонда

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области действует восемь лесных пожаров на площади более 1,1 тыс. га. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

На сегодняшний день это самые высокие показатели. Для борьбы с огнем привлечены 70 авиапожарных и один летчик-наблюдатель ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов».

В то же время исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин отметил, что пожарным удалось локализовать все очаги лесных пожаров в регионе.

«Работа велась преимущественно вручную, так как возгорания находятся в труднодоступных местах на севере области. Ситуация с осенними лесными пожарами усугубляется многолетней засухой, из-за которой огонь уходит глубоко в почвенную подстилку и проникает в торфяники. Прошедшие непродолжительные дожди не смогли радикально повлиять на ситуацию, так как для полного тушения почвенных пожаров необходима длительная обильная проливка», — цитирует Илью Секерина департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, что 26 сентября на Среднем Урале вновь ввели региональный режим ЧС.

Уральский Гидрометцентр предупреждает, что в отдельных районах Свердловской области высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохранится 2 и 3 октября.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2022 На Среднем Урале за сутки потушили восемь природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на ...

11.05.2022 В Свердловской области за сутки потушили 23 лесных пожара

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. За последние сутки в Свердловской области потушили 23 лесных пожара. В регионе ...

13.05.2019 В Свердловской области в минувшие праздники сгорело почти 500 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. С 9 по 12 мая на Среднем Урале было потушено 44 природных пожара, сгоревшая лесная ...

08.10.2018 В Свердловской области отменены противопожарные режимы

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в ...

24.04.2017 В апреле на территории Свердловской области потушено 40 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты
Архив новостей
Октябрь 2023 (33)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18