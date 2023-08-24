Свердловская область закупила для Уральской авиабазы около 900 единиц нового оборудования и спецтехники

Департамент лесного хозяйства Свердловской области: В 2011 году ущерб от лесных пожаров в 12 раз меньше, чем в прошлом

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2011. Подводя предварительные итоги пожароопасного сезона, директор Департамента лесного ...