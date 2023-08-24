Свердловская область закупила для Уральской авиабазы около 900 единиц нового оборудования и спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...24.05.2023 Сотрудникам Уральской авиалесоохраны предоставят новые лесопатрульные комплексы для тушения пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Сотрудники Уральской авиалесоохраны получат порядка пяти новых лесопатрульных ...20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...05.10.2011 Департамент лесного хозяйства Свердловской области: В 2011 году ущерб от лесных пожаров в 12 раз меньше, чем в прошлом
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2011. Подводя предварительные итоги пожароопасного сезона, директор Департамента лесного ...29.09.2011 Подпрограмма по оснащению лесничеств и авиабазы Свердловской области новой техникой и оборудованием выполнена на 95%
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2011. Областная подпрограмма по оснащению лесничеств и авиабазы новой техникой и ...