УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:38

Свердловская область закупила для Уральской авиабазы около 900 единиц нового оборудования и спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Парк техники Уральской авиабазы пополнился почти 900 единицами различной спецтехники и оборудования. На эти цели в рамках нацпроекта «Экология» было выделено 30 млн руб., из них 10 млн руб. — из бюджета Свердловской области, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Так, в распоряжении сотрудников Уральской авиабазы появилось восемь малых лесопожарных комплексов на базе автомобилей «Соболь», 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и три компьютерных планшета для летчиков, ведущих наблюдение за лесными пожарами с воздуха.

Исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин рассказал, что большая часть лесопожарных комплексов была направлена в отдаленные районы Свердловской области.

«Малые лесопожарные комплексы приобретены на федеральные средства. Пять автомобилей уже распределены по лесничествам, в приоритете были отдаленные территории. В Тавдинском, Свердловском, Кушвинском, Верхотурском лесничествах технику готовят к эксплуатации. Спецтехника укомплектована емкостью для воды, мотопомпой, пожарными рукавами, бензопилой, топорами мотыгами, ранцевыми лесными огнетушителями, зажигательным аппаратом и воздуходувкой. Поставку еще трех спецавтомобилей мы ждем в ближайшее время», — рассказал Илья Секерин.

Малые лесопожарные комплексы будут использоваться для обнаружения и тушения пожаров на малых площадях. Автомобили и их оборудование полностью соответствуют нормативам укомплектованности лесопожарного формирования.

Остальное оборудование — рации, бензопилы, ранцевые лесные огнетушители, дизельные генераторы и компьютерные планшеты — было приобретено на средства регионального бюджета. Все это необходимо для борьбы с возгораниями на местах.

Напомним, что правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 октября 2023 года увеличит заработную плату сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств. Всего на индексацию зарплат из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2023 По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 ...

24.05.2023 Сотрудникам Уральской авиалесоохраны предоставят новые лесопатрульные комплексы для тушения пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Сотрудники Уральской авиалесоохраны получат порядка пяти новых лесопатрульных ...

20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...

05.10.2011 Департамент лесного хозяйства Свердловской области: В 2011 году ущерб от лесных пожаров в 12 раз меньше, чем в прошлом

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2011. Подводя предварительные итоги пожароопасного сезона, директор Департамента лесного ...

29.09.2011 Подпрограмма по оснащению лесничеств и авиабазы Свердловской области новой техникой и оборудованием выполнена на 95%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2011. Областная подпрограмма по оснащению лесничеств и авиабазы новой техникой и ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (706)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18