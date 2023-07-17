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Вчера, 14:04

По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева с 1 октября 2023 года увеличит заработную плату сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств, сообщает департамент информационной политики региона.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, до этого для сотрудников авиабазы и лесничеств была предусмотрена индексация окладов на 5,5%. Теперь, по его словам, из региональной казны выделены дополнительные средства на повышение размера индексации до 10,9%.

«Речь идет о 1,2 тыс. сотрудников Уральской авиабазы и порядка 1 тыс. сотрудников 30 лесничеств», — рассказал Денис Мамонтов.

Всего на индексацию зарплат из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб. В том числе эти средства пойдут на организацию охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда Среднего Урала.
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