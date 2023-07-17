По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области поднимет зарплату сотрудникам Уральской авиабазы

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...24.05.2023 Сотрудникам Уральской авиалесоохраны предоставят новые лесопатрульные комплексы для тушения пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Сотрудники Уральской авиалесоохраны получат порядка пяти новых лесопатрульных ...02.09.2021 В Свердловской области общая площадь лесных пожаров остается на прежнем уровне
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2021. В Свердловской области активны 37 лесных пожаров общей площадью 7,5 тыс. га, сообщает ...05.10.2011 Департамент лесного хозяйства Свердловской области: В 2011 году ущерб от лесных пожаров в 12 раз меньше, чем в прошлом
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2011. Подводя предварительные итоги пожароопасного сезона, директор Департамента лесного ...29.09.2011 Подпрограмма по оснащению лесничеств и авиабазы Свердловской области новой техникой и оборудованием выполнена на 95%
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2011. Областная подпрограмма по оснащению лесничеств и авиабазы новой техникой и ...