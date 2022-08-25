На Среднем Урале до конца года установят границы 140 особо охраняемых природных территорий областного значения

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области до конца текущего года установит границы 140 особо охраняемых природных территорий областного значения. На данный момент в регионе имеется 507 подобных локаций, границы 226 из них уже определены и занесены в единый государственный реестр недвижимости, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, работы проводятся под контролем губернатора Евгения Куйвашева, который неоднократно подчеркивал необходимость системной работы по охране окружающей среды.
«Определить границы особо охраняемых природных территорий областного значения — значит обеспечить сохранность их уникальных природных комплексов и компонентов. Первоочередной задачей таких мероприятий является недопущение вовлечения в хозяйственный оборот и использования заповедных территорий не по назначению», — сказал Денис Мамонтов.
Напомним, что работа по установлению границ природных парков, государственных природных заказников, природных памятников, дендрологических парков и ботанических садов ведется министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области с 2012 года в рамках реализации национального проекта «Экология».
В текущем году запланировано установление границ в Верхне-Салдинском, Каменск-Уральском, Ивдельском, Ирбитском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Сысертском и других муниципальных районах Свердловской области.
В 2024 году установят границы для оставшейся 141 особо охраняемой природной территории областного значения. На этом работа в данном направлении в Свердловской области будет полностью завершена.
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