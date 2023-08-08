На Среднем Урале потушили все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за последние сутки удалось потушить четыре лесных пожара в ...17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...05.05.2023 Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали крупные лесные пожары в Невьянском ...11.05.2022 В Свердловской области за сутки потушили 23 лесных пожара
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. За последние сутки в Свердловской области потушили 23 лесных пожара. В регионе ...