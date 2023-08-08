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На Среднем Урале потушили все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Сотрудники Уральской авиабазы за прошедшие сутки потушили все лесные пожары в Свердловской области на площади 233 га.

Как сообщает департамент информационной политики региона, в частности, удалось ликвидировать возгорания в районах Махнева, Серова и Сосьвы.

По словам и. о. директора Уральской авиабазы Ильи Секерина, под Серовом были воспламенены отдаленные участки леса, поэтому для локализации пожара пришлось доставить бульдозер по узкоколейной железной дороге сюда и создать минерализованную полосу.

«В Сосьвинском районе лес горел в заболоченной местности и доставить технику туда было невозможно. Сотрудники Уральской авиабазы вручную прокопали минерализованную полосу длинной порядка 500 метров и прекратили распространение огня. Также в Махневском районе задействовали трактор, чтобы опахать площади пожара», — отметил Илья Секерин.

Также он добавил, что существенную роль в тушении пожаров сыграли обильные осадки.

Напомним, что на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Сумма штрафов за его нарушение для граждан может составить до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб.
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