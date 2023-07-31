В Свердловской области остается активен один лесной пожар

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за последние сутки удалось потушить четыре лесных пожара в Гаринском и Сосьвинском районах на общей площади 62,5 гектара. Еще один очаг в Невьянском районе локализован на площади пяти гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.



Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность. Сумма штрафов для граждан может составить до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб.