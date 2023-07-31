УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:04

В Свердловской области остается активен один лесной пожар

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за последние сутки удалось потушить четыре лесных пожара в Гаринском и Сосьвинском районах на общей площади 62,5 гектара. Еще один очаг в Невьянском районе локализован на площади пяти гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность. Сумма штрафов для граждан может составить до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:45 На Среднем Урале площадь природных пожаров сократилась до 67 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области за выходные в десять раз сократилась площадь лесных пожаров. ...

31.07.2023 На Среднем Урале продолжают гореть 158 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. За минувшие выходные в Свердловской области было обнаружено девять природных ...

24.07.2023 В Свердловской области локализован единственный действующий природный пожар

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области действует только один природный пожар, зафиксированный в ...

19.07.2023 В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в ...

17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (201)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18