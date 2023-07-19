В Свердловской области локализован единственный действующий природный пожар

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в ...17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...19.05.2023 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 1,3 тыс. гектаров
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последние сутки, 18 мая, площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в ...11.08.2022 Более 50 человек продолжают тушить пожар в Пелымском городском округе
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В Пелымском городском округе сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природный ...31.08.2016 В Свердловской области уже 10 дней тушат лесной пожар площадью 500 га
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2016. За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 9 природных пожаров общей ...