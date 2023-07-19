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Вчера, 10:40

В Свердловской области локализован единственный действующий природный пожар

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области действует только один природный пожар, зафиксированный в Невьянском районе. Он охватывает площадь в 1,4 гектара, но локализован и не распространяется. Днем ранее, 23 июля, было потушено еще одно возгорание площадью три гектара в Таборинском районе, сообщает департамент информационной политики региона.

В борьбе с огнем задействованы более 100 человек и 12 единиц техники. Представители лесничеств, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, правоохранительных органов, МЧС регулярно проводят патрулирование лесных участков и зон отдыха.

Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.
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