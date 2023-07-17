В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...11.07.2023 На Среднем Урале за сутки потушено 6,2 тыс. гектаров горящих лесов
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По состоянию на утро 11 июля в Свердловской области активны 16 лесных пожаров. Все они ...08.06.2023 В Свердловской области горят 3,4 тыс. гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Свердловской области по состоянию на утро 8 июня остаются активны восемь лесных ...05.06.2023 В Свердловской области горят 4,1 тыс. гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. По состоянию на утро 5 июня в Свердловской области остается активен 21 лесной пожар ...01.06.2023 В Свердловской области горят 5 тыс. гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на утро 1 июня в Свердловской области активны 22 лесных пожара общей ...