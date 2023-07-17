УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:05

В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в Невьянском районе площадью 1,7 тыс. гектаров (га) и в Гаринском районе на территории 0,6 га. Локализованы возгорания в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах общей площадью 2,2 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.

В борьбе с действующими пожарами задействовано более 200 человек и 35 единиц техники. Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...

11.07.2023 На Среднем Урале за сутки потушено 6,2 тыс. гектаров горящих лесов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По состоянию на утро 11 июля в Свердловской области активны 16 лесных пожаров. Все они ...

08.06.2023 В Свердловской области горят 3,4 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Свердловской области по состоянию на утро 8 июня остаются активны восемь лесных ...

05.06.2023 В Свердловской области горят 4,1 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. По состоянию на утро 5 июня в Свердловской области остается активен 21 лесной пожар ...

01.06.2023 В Свердловской области горят 5 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на утро 1 июня в Свердловской области активны 22 лесных пожара общей ...

Популярные новости
23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублейВчера, 10:22В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга
Архив новостей
Июль 2023 (444)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18