В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в Невьянском районе площадью 1,7 тыс. гектаров (га) и в Гаринском районе на территории 0,6 га. Локализованы возгорания в Верхнепышминском, Кировградском и Невьянском районах общей площадью 2,2 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.



В борьбе с действующими пожарами задействовано более 200 человек и 35 единиц техники. Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.