На Среднем Урале площадь природных пожаров сократилась до 67 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области за выходные в десять раз сократилась площадь лесных пожаров. Самые крупные возгорания общей площадью 395 гектров (га) удалось потушить. Сейчас остаются активны, но локализованы пожары в Гаринском, Невьянском и Сосьвинском районах общей площадью 67 га, сообщает департамент информационной политики региона.



В борьбе с огнем задействованы 149 человек и 14 единиц техники. Также в выходные состоялось более 200 профилактических рейдов с участием представителей лесничеств, регионального министерства природных ресурсов и экологии и отделов лесного контроля, правоохранительных органов, МЧС, арендаторов лесных участков.



Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.