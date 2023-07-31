На Среднем Урале площадь природных пожаров сократилась до 67 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. За минувшие выходные в Свердловской области было обнаружено девять природных ...24.07.2023 В Свердловской области локализован единственный действующий природный пожар
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области действует только один природный пожар, зафиксированный в ...19.07.2023 В Свердловской области за сутки потушено 1,7 тыс. гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. За минувший день, 18 июля, в Свердловской области был потушен крупный лесной пожар в ...17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...09.06.2023 Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась до 1,2 тыс. гектаров
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на утро 9 июня в Свердловской области остаются активны пять лесных пожаров ...