В Свердловской области локализованы все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных участков локализовали все шесть лесных пожаров и ликвидировали три лесных возгорания за сутки. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Отмечается, что на конец дня 16 июля более 270 человек продолжают тушение возгораний в Верхнепышминском, Камышловском, Кировградском и Невьянском районах. Для этого задействовано 55 единиц техники.



Напомним, что на Среднем Урале по указу губернатора Евгения Куйвашева действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В минувшие выходные было проведено более 80 профилактических рейдов для недопущения ухудшения пожарной обстановки в лесном массиве. Также проведено 112 бесед и вручено порядка 70 листовок.



Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.