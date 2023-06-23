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Вчера, 11:22

В Свердловской области локализованы все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных участков локализовали все шесть лесных пожаров и ликвидировали три лесных возгорания за сутки. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Отмечается, что на конец дня 16 июля более 270 человек продолжают тушение возгораний в Верхнепышминском, Камышловском, Кировградском и Невьянском районах. Для этого задействовано 55 единиц техники.

Напомним, что на Среднем Урале по указу губернатора Евгения Куйвашева действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В минувшие выходные было проведено более 80 профилактических рейдов для недопущения ухудшения пожарной обстановки в лесном массиве. Также проведено 112 бесед и вручено порядка 70 листовок.

Добавим, что на всей территории Свердловской области сохраняется особый противопожарный режим. Его нарушение предполагает административную и уголовную ответственность.
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