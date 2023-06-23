В Свердловской области локализованы все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. На территории Свердловской области ликвидированы все лесные пожары. Об этом, по данным ...05.05.2023 Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали крупные лесные пожары в Невьянском ...03.05.2023 Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов за прошедшие сутки ликвидировали ...22.08.2022 На Среднем Урале за выходные ликвидировали восемь лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. На Среднем Урале за последние выходные были ликвидированы восемь лесных пожаров, ...13.05.2022 В Свердловской области удалось локализовать два крупных лесных пожара
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. За последние сутки на территории Свердловской области было ликвидировано шесть лесных ...