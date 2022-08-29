Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов за прошедшие сутки ликвидировали восемь природных пожаров на площади более 250 гектаров. Продолжается тушение возгораний в Асбестовском, Березовском, Сосьвинском округах, под Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Алапаевском, в Махневском муниципальном образовании, в Гаринском и Невьянском лесничествах, сообщает департамент информполитики региона.



Напомним, что с 15 апреля по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на Среднем Урале введен особый противопожарный режим. Так, на территории региона нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, не допускается использование открытого огня.



За минувшие выходные дни инспекторы провели 370 патрулирований по популярным местам у местных жителей и более 1 тыс. 850 профилактических бесед. Кроме того, с целью предотвратить возникновение лесных пожаров в Свердловской области с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты.



Также специалисты лесоохраны напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф: для граждан — до 60 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб.