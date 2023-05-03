Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали крупные лесные пожары в Невьянском лесничестве площадью 200 гектаров и Режевском лесничестве площадью 150 гектаров. Также 40 человек и 13 единиц спецтехники продолжают тушение возгорания в Березовском лесничестве.
Как сообщает департамент информполитики региона, всего за прошедшие сутки в Свердловской области локализовано 14 пожаров на территории более 270 гектаров. К тушению огня в уральских лесах привлечено более 700 человек.
По словам специалистов, наиболее частой причиной возгораний в лесах является несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.
Напомним, что особый противопожарный режим в Свердловской области действует с 15 апреля. Так, на территории региона нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, не допускается использование открытого огня.
Кроме того, в Свердловской области по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева создали рабочую группу по устранению последствий пожаров. Она займется устранением социально-экономических последствий возгораний в муниципальных образованиях.
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