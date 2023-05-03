Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах

Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась в пять раз до 37 гектар

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. В Свердловской области за последние сутки площадь лесных пожаров сократилась в пять ...