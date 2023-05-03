В Свердловской области создали рабочую группу по устранению последствий пожаров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области организована рабочая группа «по устранению социально-экономических последствий пожаров в муниципальных образованиях». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
В состав группы войдут представители министерств, профильных ведомств и пострадавших от пожаров населенных пунктов. Возглавит ее первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.
Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области произошла серия крупных пожаров, в которых сгорели более 200 построек, погибли два человека, а на пострадавших территориях был введен режим ЧС. Наибольший ущерб был причинен поселку Сосьва.
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с докладом о ликвидации ...28.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, ...27.04.2023 Свердловский губернатор и глава МЧС России прибыли в Сосьву
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков ...26.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прервал рабочую поездку в Узбекистан из-за пожаров
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается в регион из ...26.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Свердловской области из-за пожаров введен режим повышенной готовности. ...