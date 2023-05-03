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Вчера, 10:04

В Свердловской области создали рабочую группу по устранению последствий пожаров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области организована рабочая группа «по устранению социально-экономических последствий пожаров в муниципальных образованиях». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В состав группы войдут представители министерств, профильных ведомств и пострадавших от пожаров населенных пунктов. Возглавит ее первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области произошла серия крупных пожаров, в которых сгорели более 200 построек, погибли два человека, а на пострадавших территориях был введен режим ЧС. Наибольший ущерб был причинен поселку Сосьва.

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