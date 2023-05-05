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Вчера, 13:26

В Свердловской области появилась рабочая группа по развитию опорных населенных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Свердловской области учреждена рабочая группа, ответственная за разработку планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих населенных пунктов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Рабочую группу возглавит первый заместитель главы региона Алексей Шмыков. Также в ее состав войдут представители областных министерств.

К опорным населенным пунктам относятся населенные пункты вне границ городских агломераций, на базе которых идет ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

Прилегающие территории — территории населенных пунктов, жители которых имеют возможность получения медицинской помощи, образования, услуг в сфере культуры и реализации иных потребностей на базе инфраструктуры опорного населенного пункта, и межселенная территория.
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