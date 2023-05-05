В Свердловской области появилась рабочая группа по развитию опорных населенных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области организована рабочая группа «по устранению ...20.01.2022 В Свердловской области создали рабочую группу по рассмотрению изменений стоимости строительства
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. В Свердловской области создана рабочая группа, которая будет изучать вопросы об ...20.12.2021 В Свердловской области установили точные границы 87% населенных пунктов
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский Росреестр реализует комплексный план по наполнению Единого ...17.11.2015 В Свердловской области будет ликвидировано около 100 населенных пунктов
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. В Свердловской области около 100 населенных пунктов могут быть ликвидированы. Об этом ...24.10.2013 В Свердловской области упразднят сразу 4 населенных пункта
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2013. Населенные пункты, расположены на территории Ивделя — поселки Верхний Пелым, Гаревка, ...