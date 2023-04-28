УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:43

Президент РФ одобрил предложения свердловского губернатора по восстановлению пострадавших от пожаров территорий региона

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с докладом о ликвидации последствий крупных пожаров в регионе перед президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи глава государства одобрил ряд предложений по восстановлению пострадавших населенных пунктов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Напомним, что в начале прошлой недели в Свердловской области произошла серия крупных возгораний в поселках Сосьва и Таежный, деревне Неустроева, Карпинске. Сгорело 210 построек, включая 143 жилых дома. Сильнее всего пострадала Сосьва, где также было уничтожено лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН.

Е. Куйвашев попросил предоставить региону финансовую поддержку для восстановления жилищного фонда в пострадавших населенных пунктах. На эти цели и ремонт инфраструктуры потребуется примерно 2 млрд руб. В. Путин также принял решение восстановить учреждение ГУФСИН, чей профиль будет расширен, а наполнение составит 300 мест и 300 сотрудников. Ориентировочно на это потребуется 2,1 млрд руб.

Помимо этого, губернатор рассказал о мерах поддержки для пострадавших. На эти цели из резервного фонда было выделено почти 96 млн руб. Погорельцы получили ряд выплат, для них собиралась гуманитарная помощь, дети смогут отправиться в летние лагеря на все три смены, а матери дошкольников — в санатории.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, ...

27.04.2023 Свердловский губернатор и глава МЧС России прибыли в Сосьву

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков ...

26.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прервал рабочую поездку в Узбекистан из-за пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается в регион из ...

26.04.2023 Коммунальные, энергетические и газовые службы Свердловской области перешли в режим повышенной готовности из-за пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Коммунальные, энергетические и газовые службы Свердловской области перешли в режим ...

26.04.2023 Власти Свердловской области расселят пострадавших от пожаров граждан и окажут им материальную помощь

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона провели ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.107.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей07.04.2023В Челябинске транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму более 17 млн рублей
Архив новостей
Май 2023 (68)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18