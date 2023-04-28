Президент РФ одобрил предложения свердловского губернатора по восстановлению пострадавших от пожаров территорий региона

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с докладом о ликвидации последствий крупных пожаров в регионе перед президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи глава государства одобрил ряд предложений по восстановлению пострадавших населенных пунктов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Напомним, что в начале прошлой недели в Свердловской области произошла серия крупных возгораний в поселках Сосьва и Таежный, деревне Неустроева, Карпинске. Сгорело 210 построек, включая 143 жилых дома. Сильнее всего пострадала Сосьва, где также было уничтожено лечебно-исправительное учреждение ГУФСИН.



Е. Куйвашев попросил предоставить региону финансовую поддержку для восстановления жилищного фонда в пострадавших населенных пунктах. На эти цели и ремонт инфраструктуры потребуется примерно 2 млрд руб. В. Путин также принял решение восстановить учреждение ГУФСИН, чей профиль будет расширен, а наполнение составит 300 мест и 300 сотрудников. Ориентировочно на это потребуется 2,1 млрд руб.



Помимо этого, губернатор рассказал о мерах поддержки для пострадавших. На эти цели из резервного фонда было выделено почти 96 млн руб. Погорельцы получили ряд выплат, для них собиралась гуманитарная помощь, дети смогут отправиться в летние лагеря на все три смены, а матери дошкольников — в санатории.