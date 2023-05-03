Свердловские депутаты одобрили бесплатное выделение земли для строительства жилья в поселках Сосьва и Таежный

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Депутаты профильного комитета свердловского Законодательного собрания одобрили бесплатное выделение земли для строительства жилья в поселках Сосьва и Таежный. Проект закона будет рассмотрен на заседании регионального парламента 6 июня, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Инициатива была предложена губернатором Евгением Куйвашевым. По ней Сосьвинский городской округ и Махневское муниципальное образование (туда входит Таежный) войдут в число муниципалитетов, где будет разрешено безвозмездно выделять земельные участки гражданам для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Эта мера направлена на помощь жителям поселков, чье жилье сгорело, но участки по каким-либо причинам не были оформлены.