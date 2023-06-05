Свердловское Заксобрание одобрило инициативу по предоставлению бесплатной земли погорельцам из Сосьвы и Таежного

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили инициативу о бесплатном выделении земли для строительства жилья в поселках Сосьва и Таежный. Ранее с таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев, чтобы помочь погорельцам, сообщает департамент информационной политики региона.



По новому закону Сосьвинский городской округ и Махневское муниципальное образование, куда входит Таежный, окажутся в числе муниципалитетов, где допустима передача земли в безвозмездное пользование для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. В первую очередь нововведение направлено на граждан, которые потеряли свое жилье из-за пожаров, но у них не были правильно оформлены документы на землю. Когда инициатива вступит в силу, жители поселков смогут обратиться в администрацию своего муниципалитета и привести участок в легальный статус.



Добавим, что Е. Куйвашев также сегодня посетил Сосьву, где ознакомился с ходом строительства новых домов и ответил на вопросы местных жителей.