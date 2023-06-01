Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с жителями Сосьвы ход восстановления поселка

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом поселок Сосьва. В ходе него глава региона побывал на строительных площадках новых домов и обсудил с жителями актуальные вопросы восстановления населенного пункта.
«Мы обязательно решим все поставленные задачи. Все сделаем, чтобы до холодов вы все были с крышей над головой. В следующем году займемся благоустройством и другими вопросами, которые вы передо мной ставите», — цитирует губернатора департамент информационной политики региона.
По словам Е. Куйвашева, все случаи, когда граждане лишились жилья из-за пожара, отработаны. О желании получить сертификат на покупку вторичного жилья в Свердловской области заявил 51 человек. Остальные предпочли квартиры или индивидуальные дома, которые появятся в Сосьве. Есть вероятность, что новые объекты будут сданы с опережением.
Продолжается работа по оформлению статуса сгоревшего имущества для остальных погорельцев. В том числе гражданам помогают обратиться в суд. Например, если фактическая площадь отличалась от зарегистрированной в ЕГРН.
Напомним, что в конце апреля в Свердловской области произошла серия крупных пожаров. Сильнее всего пострадала Сосьва, часть жителей которой лишилась жилья.
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