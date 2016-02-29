«Палникс» с двойным дном

Коттеджный поселок в городской черте Екатеринбурга оказался в центре общественного внимания. Борьба за контроль над кооперативом, управляющим поселком, идет одновременно в судах, чатах, Telegram-каналах собственников участков и средствах массовой информации. Команда «отцов-основателей» стремится сохранить в «Палниксе» дух приватности и старинной тишины. Их противники из «новоселов» с помощью юристов и политтехнологов ведут поселок в «новую жизнь»: более открытую, современную и, возможно, многоэтажную.Один из старейших коттеджных поселков Екатеринбурга «Палникс» уже полгода находится в состоянии административного «паралича». С июля этого года правление кооператива, который организует коммунальную жизнь в поселке, не может принять ни одного скоординированного решения. В результате в «Палниксе» не выбрана ревизионная комиссия, не утвержден план работ на следующий год, остановлены проекты по благоустройству. Более того, между участниками кооператива начались судебные тяжбы. Первое заседание суда состоялось 19 декабря.Причиной конфликта стали выборы в правление, прошедшие летом этого года. Из семи членов правления кооператива тогда удалось избрать только шестерых, причем голоса в нем разделились поровну: три места получили представители старой управленческой команды, «отцы-основатели» поселка: предприниматель Анатолий Павлов, девелопер Александр Николаев и председатель кооператива Иван Кулешов. Еще три места достались жителям поселка — членам «Инициативной группы» недовольных — предпринимателям Евгению Патракову, Александру Густомесову и Александру Дмитриеву.Седьмого члена правления избрать не удалось: ни один из оставшихся кандидатов не набрал необходимых для этого 50% голосов.В такой конфигурации правление оказалось неработоспособным. Большая часть его заседаний была просто сорвана из-за отсутствия кворума: «новички» не приходили на встречи. Те же, что состоялись, не дали никаких решений: голоса разделялись три на три. Единственный вопрос, который удалось решить за шесть месяцев, — согласование сметы на Новый год. Тут члены старой команды пошли на компромисс и поддержали предложение инициативной группы просто для того, чтобы не лишить жителей праздника.Все участники ситуации понимают, что единственный способ найти выход из этого тупика — избрать седьмого члена правления. Но и по этому вопросу единства среди участников не сложилось.Члены «Инициативной группы» считают, что выборы нового члена нужно произвести среди двух участниц выборов, занявших 7-е и 8-е места, но не получивших 50% голосов. Интересно отметить, что именно эти два человека — общественница Валентина Шишова (супруга адвоката, директора адвокатской конторы Дмитрия Шишова) и медиаменеджер Мария Дроздова (супруга совладельца крупного екатеринбургского девелопера Константина Дроздова) — изначально были инициаторами создания и продвижения «Инициативной группы», и именно они стояли за идеей смены руководства кооператива и активно вели предвыборную кампанию.Представители старой команды высказывают альтернативное мнение: Шишова и Дроздова выборы проиграли, жители поселка за них не проголосовали, и потому новые выборы должны быть открытыми, заявиться для участия в них может любой желающий. Если же Шишова и Дроздова уверены в своих силах, то могут принять участие в кампании вместе с другими кандидатами.Решить вопрос путем переговоров не удалось, и Валентина Шишова подала на кооператив и членов его правления в суд, требуя, чтобы новым членом правления стала либо она, либо Мария Дроздова. В качестве обеспечительной меры суд запретил проведение открытых выборов, уже назначенных председателем правления.О чем же спорят «отцы-основатели» и «новые жители» из «Инициативной группы»? В центре конфликта — концепция развития поселка. «Старожилы» — в большинстве своем немолодые уже состоявшиеся люди — во главу угла ставят тишину, приватность, внутренний комфорт и, конечно же, некоторый консерватизм по принципу «не сломано — не чини, работает — и ничего не трогай». Они стремятся сохранить сложившийся уклад, а вместе с ним — и невысокую стоимость обслуживания (сейчас в поселке каждый участок платит 6 тыс. 250 руб. в месяц, что намного ниже средней цены по городу).«Новоселы», как правило, представлены более молодым поколением. Для них важны драйв, перемены, развлечения и общение не только в кругу семьи. Они предлагают сделать поселок более открытым, насытить его инфраструктурными объектами, прежде всего из области развлечений. Создание новой инфраструктуры требует инвестиций и, следовательно, повышения отчислений с участников поселка. Общая же открытость несет в себе дополнительные риски.Если с консервативным подходом все более-менее понятно, то, что собой представляет концепция открытого поселка на практике, можно понять на простом примере. Сейчас в поселке не так много возможностей для детского отдыха — несколько детских площадок, пара прудов, горки и пляж. Мамам всегда хочется для своих детей большего, например, создать в поселке батутный парк. Тем более что в Екатеринбурге такая возможность есть: компании, занимающиеся батутами, с радостью готовы занять новые площадки. И если «открытое» правление выделит им землю, то батут обязательно появится. Дети и их мамы будут рады. Однако окупить батут только за счет юных жителей поселка будет невозможно: их слишком мало. Батут окажется убыточным. Но к нему же все уже привыкли, и под нажимом «общественности» правление просто обязано будет пойти на «крайнюю меру» — пустить на батут детей из соседних поселков и садов. Но придут они не одни, а с родителями. И вот уже в поселке масса посторонних. Кому-то они будут мешать, а кто-то может на них заработать: рядом с батутом можно открыть продажу мороженого, сладкой ваты, шашлыков и пива. Кто-то получит от этого прибыль, а кто-то лишится приватности и привычного комфорта.Впрочем, нельзя исключать и следующий шаг — полную открытость поселка. Дело в том, что юридически все улицы поселка — обычные городские дороги общего пользования, а стоящие на въезде контрольно-пропускные пункты — типичные незаконные постройки, ограничивающие доступ к общественным дорогам. Стоят они ровно до первого серьезного иска. И если один из владельцев батутов-мороженого-шашлыков для обеспечения большего потока клиентов такой иск подаст, то поселок останется без КПП. Опять-таки ради открытости придется жертвовать приватностью и комфортом.Впрочем, в ряде СМИ и Telegram-каналов обсуждается, что за проектом «открытия» поселка для новых веяний могут стоять и более далеко идущие планы некоторых членов «Инициативной группы». Дело в том, что в непосредственной близости от «Палникса» находится крупный земельный участок, предназначенный под жилую застройку. В среде девелоперов Екатеринбурга идут разговоры о его возможной передаче конгломерату инвесторов, которые планируют возвести на нем новый многоэтажный жилой район. В этом случае «Палникс» может стать даже чересчур «открытым» поселком: жители многоэтажек будут в буквальном смысле видеть все, что происходит во дворах элитных коттеджей. О том, каково это — жить в своем доме посреди района многоэтажек — могут рассказать жильцы коттеджей в центре Академического, которые купили недвижимость в тихом районе на краю леса, а через 10 лет оказались фактически в центре нового города со всеми его прелестями и проблемами.Но осуществить эти планы без поддержки руководства «Палникса» будет затруднительно. Кроме того, один из вариантов проекта подразумевает въезд в новый микрорайон с использованием действующей транспортной инфраструктуры поселка, что также проще сделать, если правление не будет мешать реализации таких планов. Так что интерес потенциального застройщика к выборам в коттеджном поселке представляется более чем очевидным.На этом фоне совершеннейшим совпадением выглядит тот факт, что в «Инициативной группе», борющейся за контроль над «Палниксом», есть представители сразу нескольких крупных екатеринбургских застройщиков. Так, муж Марии Дроздовой, которая сейчас претендует на 7-е место в правлении поселка, Константин Дроздов абсолютно случайно является одним из собственников строительной компании «Астон», входящей в число ведущих застройщиков Екатеринбурга. А другой активный член «Инициативной группы» — Евгения Шварц — является совладельцем и топ-менеджером ГК «Виктория» — также заметного екатеринбургского девелопера.Первое заседание суда по иску Валентины Шишовой к кооперативу «Палникс» состоялось 19 декабря 2023 года. Как отмечают юристы, процесс не обещает быть простым и коротким. Не исключено, что рассмотрение дела во всех инстанциях может затянуться на год или даже больше. Все это время правление вряд ли сможет нормально работать, а поселок — хоть как-то развиваться. Чем закончится судебное разбирательство, также пока сложно прогнозировать. Известно, что новые выборы в «Палниксе» обязательно состоятся, но будут ли жители выбирать нового члена из Шишовой и Дроздовой, из широкого круга кандидатов или же полностью переизбирать правление (такой вариант тоже возможен) — покажет время.УрБК будет следить за развитием событий.