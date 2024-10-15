Антон Переславцев: Жилищный фонд с каждым годом требует все большего внимания

Фото предоставлено управляющей компанией «Фонд Радомир»

— Хочу отметить, что мы регулярно подводим промежуточные итоги работы наших специалистов, поэтому к концу года всегда можем в полной мере оценить результаты работы УК. В этом году мы, как всегда, приложили все усилия, чтобы выполнить намеченные планы в полном объеме в соответствии со своей производственной программой. Например, наши специалисты произвели частичный ремонт крыш многоквартирных домов: всего в этом году в нормативное состояние приведено 1,8 тыс. кв. м. В 55 домах отремонтировали места общего пользования, заменили 3 840 пог. м изоляции и 477 светильников, установили 342 новых почтовых ящика. Кроме этого, мы провели реконструкцию узлов коммерческого учета в пяти домах, отремонтировали 600 пог. м труб и заменили лифтовое оборудование в доме по адресу ул. Коминтерна, 18.Добавлю также, что на сегодняшний день наша организация занимает третье место в регионе в части раскрытия данных на информационном портале ГИС ЖКХ. Это говорит об открытости работы управляющей компании и о том, что мы соблюдаем все требования законодательства в сфере раскрытия информации.Произошли в этом году и другие события, которыми мы можем гордиться — УК «Фонд Радомир» победила в конкурсе «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома», который проводила текущим летом администрация Кировского района Екатеринбурга. Победителем конкурса, который был приурочен к 81-годовщине Кировского района, стала придомовая территория, расположенная по ул. Первомайская, 76.— «Фонд Радомир» ежегодно принимает участие в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (ФКГС). Всего за время ее действия было благоустроено около 20 дворов на подведомственной нам территории. В следующем году запланированы большие работы по обновлению дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Мамина Сибиряка, 70.Я хочу напомнить, что благоустроить двор можно только по решению общего собрания собственников, и организовать это можно только там, где есть активные собственники. Добавлю, что жители не только получают софинансирование от муниципалитета на благоустройство двора, но и помощь в организации и подготовке всех работ. Это как раз берет на себя управляющая организация: мы помогаем жильцам подготовить заявку, занимаемся проведением конкурса по выбору подрядчиков, оформляем договор, производим приемку работ.— Мы стараемся идти в ногу с изменениями в законодательстве и активно убеждаем жильцов в необходимости постепенного перехода на электронные сервисы для решения текущих вопросов.Чтобы узнать, сколько собственников наших домов пользуются личным кабинетом на Госуслугах, мы инициировали общие собрания с использованием информационной системы ГИС ЖКХ. И надо отметить, что жители, даже старшего возраста, умеют пользоваться личным кабинетом, звонят, задают вопросы и голосуют в своих личных кабинетах.Но пока активность собственников при таком формате голосования очень низкая. Поэтому мы ведем активную разъяснительную работу в этом направлении, тем более, что изменения в федеральный закон уже внесены и вступят в силу с 1 марта 2025 года.— Наша организация старается выстроить отношения с жителями таким образом, чтобы это было максимально комфортно для них. Все многоквартирные дома разделены на четыре территориальных участка, их начальники два раза в неделю ведут прием собственников. Это буквально наша «передовая линия», поскольку участки находятся ближе всего к домам, и все текущие вопросы, касающиеся именно обслуживания МКД, можно решить прямо там.Кроме того, у нас в круглосуточном режиме работает аварийно-диспетчерская служба, в задачи специалистов которой входит прием заявок и локализация аварий в многоквартирных домах. Также два раза в неделю в офисе управляющей организации ведут прием другие специалисты. И еженедельно собственники могут попасть на личный прием к генеральному директору УК.— Работа с гражданами, которые недобросовестно оплачивают коммунальные услуги, организована на постоянной основе и ведется в текущем режиме. Наша юридическая служба оформляет документы на взыскание задолженности через суд, кроме того, мы регулярно производим отключение злостных неплательщиков. Например, по данным на 1 ноября было отключено порядка 200 лицевых счетов.Управляющая организация в первую очередь заинтересована в погашении задолженности, поэтому мы всегда стараемся помочь собственникам выйти из затруднительной ситуации. Например, недавно было принято решение предоставить жильцам возможность производить погашение задолженности в рассрочку. А сейчас у нас проводится акция «Спишем пени»: если собственник полностью гасит сумму долга, то он избавляется от необходимости уплачивать накопившиеся пени.— Как раз в настоящее время мы занимаемся формированием плана работ на следующий год. Дел предстоит много, поскольку обслуживаемый жилищный фонд не молодеет и с каждым годом требует все более пристального внимания.Отмечу, что по результатам регулярных сезонных осмотров мы выявляем все «слабые места» на жилом фонде и заносим информацию в единую базу, чтобы потом учесть ее при формировании годового производственного плана работ. Как правило, это стандартные работы по безаварийному содержанию жилищного фонда, направленные на его сохранность: ремонт кровли и межпанельных швов, отмостки, фасадов, крылечек. В 2025 году у нас запланированы работы по модернизации парка приборов учета на МКД, что позволит повысить их энергоэффективность. В 11 домах на следующий год запланирован капитальный ремонт — наши специалисты в этом случае отслеживают соблюдение технологии, участвуют в приемке работ, помогают обеспечить доступ в квартиры.Кроме того, в план на следующий год дополнительно включаются те работы, которые мы обещали выполнить по просьбе собственников в текущем году, но не смогли по той или иной причине. Конечно, мы стремимся к выполнению намеченных планов в полном объеме, но в ряде случаев бываем ограничены финансовыми возможностями. Дело в том, что ставка платы за содержание жилья предусматривает только необходимые работы, направленные на безопасное проживание граждан. А вот для того, чтобы проживание было комфортным, бывает необходимо увеличение тарифной ставки, что возможно только с согласия собственников.