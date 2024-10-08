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Специалисты УК «Фонд Радомир» отремонтировали 1,8 тыс. кв. м крыш жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Специалисты УК «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в 2024 году провели ремонт 1,8 тыс. кв. м крыш жилых домов. Об этом рассказал в интервью УрБК генеральный директор управляющей компании Антон Переславцев.

«Наши специалисты произвели частичный ремонт крыш многоквартирных домов — всего в этом году в нормативное состояние было приведено 1,8 тыс. кв. м. В 55 домах отремонтировали места общего пользования, заменили 3 тыс. 840 пог. м изоляции и 477 светильников, установили 342 новых почтовых ящика. Кроме этого, мы провели реконструкцию узлов коммерческого учета в пяти домах, отремонтировали 600 пог. м труб и заменили лифтовое оборудование в доме по адресу ул. Коминтерна, 18», — отметил А. Переславцев, подводя итоги работы УК «Фонд Радомир» за 2024 год.

Он также отметил, что на сегодняшний день управляющая компания занимает третье место в регионе в части раскрытия данных на информационном портале ГИС ЖКХ. Это говорит об открытости работы УК и о том, что она соблюдает все требования законодательства в сфере раскрытия информации.
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