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Вчера, 17:27

В поселке Сосьва смонтировали «коробки» всех частных домов для погорельцев

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В поселке Сосьва завершился монтаж всех 34 «коробок» частных домов, которые строятся для погорельцев. Также специалисты начали облицовку многоквартирного дома. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В поселке Сосьва смонтировали «коробки» всех частных домов для погорельцев

На 10 постройках из сборных домокомплектов ведутся отделочные работы. На 25 объектах рабочие монтируют внутренние инженерные сети, на 17 выполняется устройство кровли, а на 13 — фасадные работы.

У трехэтажного дома на 60 квартир тоже готова «коробка». Идут кровельные, фасадные и отделочные работы. Внутренние сети готовы на 90%. Сдать все объекты планируется к 1 октября.

В поселке Сосьва смонтировали «коробки» всех частных домов для погорельцев

«Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 июля вручил ключи от первых трех индивидуальных домов, построенных для жителей поселка, лишившихся жилья из-за масштабного природного пожара», — говорится в сообщении.

В поселке Таежный должны появиться 26 новых частных домов. Для них всех уже обустроены фундаменты, а для 24 смонтированы каркасы домокомплектов. Из-за болотистого грунта объекты строятся на винтовых сваях. Для будущих жильцов этих домов пробурили пять скважин и смонтировали 12 мини-котельных.

Уточним, что в конце апреля в Свердловской области произошла серия крупных пожаров, в результате которых сильнее всего пострадали поселки Сосьва и Таежный.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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