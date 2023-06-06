В поселке Сосьва смонтировали «коробки» всех частных домов для погорельцев

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом поселок ...05.06.2023 Строители начали монтаж фундаментов для новых домов в поселке Таежный
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Строители приступили к монтажу винтовых свай фундаментов будущих домов в поселке ...01.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки пострадавших от пожаров в Сосьве и Таежном
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о мерах ...26.05.2023 В Сосьве построены стены первых частных домов для погорельцев
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Строители возвели стены первых десяти частных домов, которые создаются в поселке Сосьва ...26.04.2023 Власти Свердловской области расселят пострадавших от пожаров граждан и окажут им материальную помощь
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона провели ...