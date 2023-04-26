В Сосьве для погорельцев построят дом на 60 квартир

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков провели в поселке Сосьва координационное совещание по вопросам устранения последствий крупного пожара. В ходе него глава региона поставил задачу за один строительный сезон восстановить жилой фонд поселка, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Для этого в ближайшее время в Сосьве должно начаться строительство дома на 60 квартир для погорельцев, а также индивидуальных модульных жилых домов.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Помимо этого, из резервного фонда правительства Свердловской области будет выделено 95 млн руб. на выдачу положенных пострадавшим выплат. Минсоцполитики подготовит по каждому случаю «паспорт семьи». В нем будет указана информация о членах каждой семьи, нанесенном им ущербе, их потребностях. До окончательного решения всех вопросов на месте будет работать представитель ведомства.
«Адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. Все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания», — говорится в сообщении.
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