Строители начали монтаж фундаментов для новых домов в поселке Таежный

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Строители приступили к монтажу винтовых свай фундаментов будущих домов в поселке Таежный. Они строятся для погорельцев по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Дома получат жители поселка, лишившиеся жилья после пожаров в конце апреля. Здания будут иметь площадь в 42 кв. м. и предоставляться по договору социального найма. Предполагается, что новое жилье построят в течение одного строительного сезона.
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