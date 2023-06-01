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Вчера, 16:23

Строители начали монтаж фундаментов для новых домов в поселке Таежный

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Строители приступили к монтажу винтовых свай фундаментов будущих домов в поселке Таежный. Они строятся для погорельцев по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

Строители начали монтаж фундаментов для новых домов в поселке Таежный
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Дома получат жители поселка, лишившиеся жилья после пожаров в конце апреля. Здания будут иметь площадь в 42 кв. м. и предоставляться по договору социального найма. Предполагается, что новое жилье построят в течение одного строительного сезона.

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