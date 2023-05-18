В Сосьве построены стены первых частных домов для погорельцев

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Строители возвели стены первых десяти частных домов, которые создаются в поселке Сосьва для тех, кто потерял жилье из-за пожаров. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сейчас продолжаются работы по монтажу индивидуальных домов из сборных домокомплектов. Строители готовят котлованы, щебеночные основания, монтируют фундаменты и стены, укрепляют швы. Десять «коробок» без потолочных перекрытий уже выполнены. Идет подготовка оснований для следующих построек.
Параллельно на строительной площадке трехэтажного здания на 60 квартир состоялся монтаж сборных фундаментов, стен подвала и создаются перекрытия. Этот этап планируется завершить к концу мая. На площадке работает семь единиц техники.
Задачу по восстановлению жилого фонда в Сосьве поставил губернатор Евгений Куйвашев. Выполнить работы планируется в течение текущего строительного сезона.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Напомним, что в конце апреля в регионе произошла серия крупных пожаров, огонь от которых распространился на населенные пункты. Сильнее всего пострадала Сосьва.
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