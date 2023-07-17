Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину убедиться в эффективности противопожарных мер

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает ...17.07.2023 В Свердловской области локализованы все лесные пожары
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...12.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить профилактику пожаров в муниципалитетах в конце недели
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона и главам ...19.08.2022 Число природных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. По состоянию на 10.00 19 августа в Свердловской области зафиксировано три лесных пожара ...12.05.2022 Свердловские власти потребовали усилить контроль пожароопасной ситуации в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания регионального ...