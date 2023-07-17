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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину убедиться в эффективности противопожарных мер

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству и главам муниципальных образований усилить контроль за соблюдением противопожарных правил. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Всем службам, ответственным за профилактику и борьбу с пожарами, глава региона поручил оценить результаты проведенной работы по поддержанию противопожарного порядка в жилом секторе. При необходимости следует принять дополнительные меры профилактики, а также еще раз убедиться, что на территориях с высоким коэффициентом пожароопасности убрана сухая трава. Опашка — основная противопожарная мера, и в последние несколько лет норматив по ширине минерализованных полос был серьезно увеличен.

Напомним, что главой Среднего Урала из-за ухудшения пожароопасной обстановки на лесных территориях был введен региональный режим ЧС.

За сутки в Свердловской области было ликвидировано 14 пожаров, локализованы и не распространяются еще 10 очагов. Борьбу с огнем в лесах региона продолжают вести 415 специалистов Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 104 единицы техники.
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