Лесопожарные службы Екатеринбурга обновили 191 км минерализованных полос

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Лесопожарные службы Екатеринбурга обновили 191 км минерализованных полос. С начала особого противопожарного режима в муниципалитете ликвидированы 10 ландшафтных пожаров общей площадью 7,3 Га, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Председатель комитета административных органов Екатеринбурга Евгений Клюжин на заседании коллегии горадминистрации доложил главе Екатеринбурга Алексею Орлову, что все 5,5 тыс. городских гидрантов приведены в полную готовность.



«Кроме того, мы продолжим расширять сеть пожарных водоемов. В этом году их построят в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш. На будущий год город запланировал создание еще двух акваторий: на станции Приисковой и в поселке Палкинский торфяник», — подчеркнул Евгений Калюжин.



Председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова отметила, что работы по формированию в городе минерализованных полос будут завершены до 30 мая — в общей сложности в уральской столице будет проложено 640 км минерализованных полос.



В качестве дополнительной меры защиты в городе сформированы две добровольческие пожарные бригады в поселке Шабровском, также 160 волонтеров общественной организации «Ресурсный центр по подготовке добровольцев в сфере пожарной безопасности» готовы к пожарному сезону.



Напомним, с 13 апреля на территории Екатеринбурга действует особый противопожарный режим, в рамках которого проходят совместные рейды сотрудников МЧС и полиции.