Лесопожарные службы Екатеринбурга обновили 191 км минерализованных полос

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге сформированы патрульные группы, которые будут регулярно проверять места ...29.02.2024 В Екатеринбурге началась подготовка к пожароопасному периоду
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Администрация Екатеринбурга начала подготовку к пожароопасному периоду (весна-лето). ...26.09.2023 За четыре месяца на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади 180 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ...07.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел в городе противопожарный режим с 8 апреля
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого ...21.05.2014 В Екатеринбурге для профилактики лесных пожаров проведут более 100 км минерализованных полос
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. В черте Екатеринбурга появится 117,4 км минерализованных полос для остановки ...