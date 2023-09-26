В Екатеринбурге патрульные группы МЧС будут регулярно проверять места массового отдыха горожан

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге сформированы патрульные группы, которые будут регулярно проверять места массового отдыха горожан в пожароопасный период. О мерах, направленных на предотвращение возникновения возгораний, рассказал председатель комитета административных органов администрации города Евгений Клюжин.
«На данный момент в городе сформированы патрульные группы, куда вошли как сотрудники МЧС и полиции, так и специалисты лесничеств. Они будут перемещаться по маршрутам, приближенным к местам массового отдыха горожан. Если того потребует погода, количество патрульных групп будет увеличено», — цитирует пресс-служба администрации муниципалитета Евгения Клюжина.
В задачи патрулей входит обнаружение очагов возгорания в городских лесах, а также предотвращение нарушений правил пожарной безопасности и дополнительных требований особого противопожарного режима.
Оперативно выявлять лесные пожары помогает система видеонаблюдения из 13 камер, расположенных в наиболее высоких точках, позволяющих охватывать как территорию города, так и близлежащие территории. Информация передается в МЧС и на пульт Уральской базы авиационной охраны лесов. Время реагирования на сигнал обычно составляет не более получаса.
Кроме этого, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты, администрации районов создают более 50 км минерализованных полос вокруг 13 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.
Помимо этого, Екатеринбург продолжит расширять сеть пожарных водоемов. В этом году таких построят три — в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш. На будущий год запланировано строительство еще двух акваторий — на станции Приисковой и в поселке Палкинский Торфяник.
Напомним, что с 13 апреля на территории Екатеринбурга действует
особый противопожарный режим. В Свердловской области этот режим стартовал
с 12 апреля.