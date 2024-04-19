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На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима, сообщает департамент информполитики региона.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что в связи с установившейся в регионе засушливой погодой работа патрульных групп в выходные дни была усилена.

«За два дня на нарушителей особого противопожарного режима было составлено 47 административных протоколов, а в отношении еще семи человек степень вины будет определена в течение месяца. Участники рейдов провели с жителями области порядка 600 профилактических бесед, а также распространили 345 листовок о правилах пожарной безопасности», — сообщил Денис Мамонтов.

Как сообщалось ранее, 19 апреля по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева патрульные группы, состоящие из сотрудников администраций муниципалитетов, МЧС и полиции, начали контролировать соблюдение правил особого противопожарного режима в области ежедневно.
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