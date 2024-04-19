На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

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УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Патрульные группы, состоящие из сотрудников администраций муниципалитетов, МЧС и ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

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УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Свердловской области с начала весенне-летнего пожароопасного сезона составлено 5 тыс. ...

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УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с момента объявления особого противопожарного режима 15 апреля ...

Для пресечения доступа жителей Свердловской области в леса будут задействованы более 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2011. Правоохранительные органы Среднего Урала по поручению и.о. губернатора Свердловской ...