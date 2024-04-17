Соблюдение особого пожароопасного режима на Среднем Урале начали контролировать патрули

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге сформированы патрульные группы, которые будут регулярно проверять места ...12.04.2024 В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...23.10.2023 В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...14.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе
Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на ...28.04.2022 С 30 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона особый ...