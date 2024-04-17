УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:42

Соблюдение особого пожароопасного режима на Среднем Урале начали контролировать патрули

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Патрульные группы, состоящие из сотрудников администраций муниципалитетов, МЧС и полиции начали ежедневно контролировать соблюдение правил особого пожароопасного режима в Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед всеми нами задачу максимально сберечь от огня сельские территории, противостоять возможным пожарам. Разведение костров и использование мангалов категорически недопустимо, а в ряде муниципалитетов, особенно сильно пострадавших от лесных пожаров в прошлом году, для обеспечения безопасности уже запрещен вход в лес», — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Патрульные группы обходят территории частного сектора и дачных поселков Свердловской области, напоминая, что вокруг участков следует убрать сухую траву и пожароопасный мусор.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге были сформированы патрульные группы, которые будут регулярно проверять места массового отдыха горожан в пожароопасный период.

Напомним, что с 12 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В Екатеринбурге этот режим стартовал с 12 апреля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.04.2024 В Екатеринбурге патрульные группы МЧС будут регулярно проверять места массового отдыха горожан

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге сформированы патрульные группы, которые будут регулярно проверять места ...

12.04.2024 В Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. С сегодняшнего дня на территории Свердловской области начал действовать особый ...

23.10.2023 В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...

14.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на ...

28.04.2022 С 30 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона особый ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (502)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18