УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:43

В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В период с 28 апреля по 2 мая 2024 года патрульные группы зафиксировали более 70 нарушений особого противопожарного режима на территории Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Ежедневно порядка 250 человек проводили патрулирование садовых и дачных участков, лесов, природных парков, и прибрежных территорий. Всего патрулирующие провели свыше 1,6 тыс. профилактических бесед и раздали порядка 2,5 тыс. листовок о правилах пожарной безопасности», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима

Так, разожженные костры были обнаружены на территории Карасье-Озерского, Шарташского и Уктусского лесопарков, в Екатеринбургском лесопарковом лесничестве и на берегу городского пруда на реке Вязовка в Дегтярске.

За четыре дня было проведено более 450 профилактических рейдов. Работу патрульных групп в лесничествах Свердловской области возглавляла заместитель главы регионального минприроды Вероника Русинова, которая лично выявила четыре нарушения.

В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима

Особый противопожарный режим действует в регионе с 12 апреля. Ранее УрБК писал о том, что с 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить патрулирование лесов региона.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2024 Патрулирование свердловских лесов в майские праздники будет усилено

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. С 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить ...

22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...

14.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на ...

14.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого ...

03.05.2023 Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов за прошедшие сутки ликвидировали ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк05.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (43)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18