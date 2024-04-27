В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. С 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить ...22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...14.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе
Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на ...14.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого ...03.05.2023 Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов за прошедшие сутки ликвидировали ...