В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима

Материалы по теме

Патрулирование свердловских лесов в майские праздники будет усилено

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. С 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить ...

На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого ...

Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки устранили восемь природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов за прошедшие сутки ликвидировали ...