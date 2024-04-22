Патрулирование свердловских лесов в майские праздники будет усилено

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. С 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить патрулирование лесов региона, сообщает департамент информполитики области.



«Впереди длинные майские праздники, и, чтобы предотвратить возникновение возгораний, мы усиливаем профилактическую работу. Увеличится не только частота выходов, но и число участников патрульных групп», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.



Участники патрульных групп, состоящих из сотрудников Минприроды региона, органов местного самоуправления, лесничеств, правоохранительных органов и МЧС, будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, в районах частной жилой застройки, в садовых товариществах и дачных кооперативах.



Ранее УрБК писал о том, что на всей территории Свердловской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим.