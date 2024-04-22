Патрулирование свердловских лесов в майские праздники будет усилено

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...15.01.2024 Правительство Свердловской области направит дополнительно 540 тыс. рублей помогающим в борьбе с лесными пожарами в 2023 году добровольцам
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из регионального ...24.07.2023 В Свердловской области локализован единственный действующий природный пожар
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области действует только один природный пожар, зафиксированный в ...26.05.2023 Власти Свердловской области попросили граждан воздержаться от походов в лес
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов обратился к ...05.05.2012 Особый противопожарный режим в Свердловской области будет отменен 10 мая
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2012. Постановлением правительства Свердловской области с 10 мая отменен особый ...