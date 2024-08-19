Объем незаконных рубок в лесах Среднего Урала за год сократился на 44%

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области в 2024 году общая сумма штрафных взысканий за нарушение правил ...27.04.2024 Патрулирование свердловских лесов в майские праздники будет усилено
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. С 27 апреля по 12 мая 2024 года правительство Свердловской области поручило усилить ...04.03.2024 Охотинспекторов Свердловской области будут привлекать для патрулирования лесов в пожароопасный сезон
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональный ...10.04.2013 С начала года в Свердловской области сумма ущерба от незаконной вырубки лесов составила почти 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2013. Количество зафиксированных случаев незаконных рубок лесных насаждений в первом квартале ...19.08.2011 В 13 лесничествах Свердловской области продолжается дистанционный мониторинг лесного фонда
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2011. Дистанционный мониторинг лесного фонда в 2011 году проходит в 13 лесничествах ...