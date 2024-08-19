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Вчера, 09:58

Объем незаконных рубок в лесах Среднего Урала за год сократился на 44%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области по итогам 2024 года объем незаконных рубок в лесах сократился на 44% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Для достижения таких результатов сотрудники регионального Минприроды и лесничеств активно проводили профилактическую работу и патрулирование лесных массивов. Дистанционный мониторинг также помог сохранить уральские леса. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркивал необходимость системного повышения эффективности контроля в лесохозяйственном комплексе.

«В 2024 году территория лесного фонда Свердловской области обследовалась при помощи космической съемки, и такой мониторинг показал себя как эффективный метод борьбы с незаконными рубками деревьев. Благодаря полученным снимкам из космоса, сотрудники лесничеств не только пресекают нарушения, но и корректируют маршруты патрулирования лесов», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В 2025 году для эффективной профилактической работы по охране лесов Среднего Урала лесничие Свердловской области планируют осуществить более 17 тыс. патрулирований на территории лесного фонда. В ходе этих мероприятий они будут следить за работой лесозаготовительной техники, которая не имеет права функционировать в лесу без средств навигационного контроля и необходимых документов на рубки.
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