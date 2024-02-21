Охотинспекторов Свердловской области будут привлекать для патрулирования лесов в пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира впервые заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения охотинспектора примут участие в профилактическом патрулировании лесов в пожароопасный сезон. При необходимости к работе будут подключаться охотпользователи, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Так, в преддверии пожароопасного сезона в регионе будет проводиться информирование жителей о профилактике лесных пожаров и о правилах безопасного поведения в лесах региона, а также работа, направленная на пресечение нарушений требований природоохранного законодательства.



Напомним, что в 2024 году инспекторы лесничеств Свердловской области запланировали около 18 тыс. патрулирований лесов. Для эффективной работы лесничие пройдут по более чем 2,2 тыс. маршрутов, охватывающих даже отдаленные участки лесного фонда региона. Необходимость системного повышения эффективности контроля в лесохозяйственном комплексе обозначил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.