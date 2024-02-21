Охотинспекторов Свердловской области будут привлекать для патрулирования лесов в пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Службы пожарной безопасности Свердловской области в 2024 году получат из регионального ...20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...01.10.2019 На территории Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2019. На территории Среднего Урала с 1 октября в связи с понижением среднесуточных температур ...08.10.2018 В Свердловской области отменены противопожарные режимы
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в ...24.04.2017 В апреле на территории Свердловской области потушено 40 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда ...