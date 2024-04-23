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Вчера, 15:03

Ущерб от лесных пожаров в УрФО составляет 25,5 млн рублей

С начала пожароопасного сезона (в Свердловской области он был объявлен 5 апреля) в УрФО было зарегистрировано 270 лесных пожаров на общей площади 1 тыс. 718 га. Ущерб от них на сегодняшний день составляет 25,5 млн руб., в том числе в Свердловской области — 10,5 млн руб., в Челябинской области — 5,5 млн руб. Об этом рассказал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Количество лесных пожаров в УрФО в 2024 году уменьшилось в семь раз год к году, а их общая площадь — в 200 раз. Те же показатели 2024 года оказались ниже среднепятилетних значений в пять раз по количеству пожаров, в 93 раза — по общей площади.

На сегодняшний день в УрФО зарегистрировано пять лесных пожаров (один в Свердловской области, один в Тюменской и три в Югре), три из них локализованы на площади 11 га. За прошедшую неделю в УрФО возникло 54 лесных пожара на общей площади 677 га. Больше всех из регионов пострадала Югра (430 га). Оперативность тушения пожаров в УрФО составляет 94% (в Свердловской области — 90%).

53% лесных пожаров возникли по вине местного населения, 21% — от гроз, 14% — от линейных объектов, 12% начались на землях иных категорий, после чего огонь переходил в лес.

С начала пожароопасного сезона в УрФО было проведено более 22 тыс. патрулирований, в лидерах по этому показателю — Свердловская область (более 8 тыс. патрулирований). Было выявлено 620 нарушений (больше всего в Челябинской и Свердловской областях — 309 и 213 нарушений соответственно). Было возбуждено более 389 административных дел, назначено 76 штрафов на сумму около 8 млн руб. Также было возбуждено два уголовных дела. Лесовосстановление в УрФО запланировано на площади 77 тыс. га, в том числе в Свердловской области — на площади 31 тыс. га.

Ранее УрБК писал о том, что в течение прошедших выходных общая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в десять раз.
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