В УрФО потушено 52 лесных пожара на площади 90 Га

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) ущерб от лесных пожаров приблизительно ...06.09.2021 В Свердловской области активен 31 лесной пожар общей площадью более 7,5 тыс. га
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Свердловской области активен 31 лесной пожар общей площадью 7 тыс. 566 га. При этом ...02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров
С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано 303 лесных пожара на общей ...02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано ...27.08.2012 В выходные в УрФО потушено 27 природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2012. За минувшие выходные дни лесная охрана потушила 27 природных возгораний на общей ...