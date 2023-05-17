В УрФО потушено 52 лесных пожара на площади 90 Га

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На сегодняшний день в Уральском федеральном округе (УрФО) потушено уже 52 лесных пожара на общей площади 90 Га. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.



В Курганской области было потушено 2 ландшафтных пожара на площади 5 Га, в Челябинской — 15 пожаров на 37 Га, в Свердловской — 35 пожаров на 48 Га. О. Сандаков отметил, что 25 из общего числа потушенных на Среднем Урале пожаров были торфяными, их начали тушить еще в феврале.



В настоящее время специалисты МЧС тушат лесной пожар общей площадью 15 Га в Тавдинском лесничестве. Утром 23 апреля возгорание было локализовано.



В 2024 году на охрану лесов от пожаров в УрФО запланировано выделить 5 млрд руб., из них 1 млрд 270 млн руб. планируется выделить из федерального бюджета. Также О. Сандаков отметил, что с начала 2024 году в округе было выявлено 179 нарушений правил пожарной безопасности, выписан 61 протокол и 28 штрафов на сумму 1 млн 364 тыс. руб.