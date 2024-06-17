Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить меры по соблюдению особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Патрульные группы за прошедшую неделю выявили 210 нарушений особого противопожарного ...17.06.2024 Свердловчанам выписали 219 протоколов о нарушении особого противопожарного режима на прошлой неделе
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Сотрудники свердловского ГУ МЧС России выписали жителям региона 219 административных ...22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...16.08.2023 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление ...17.05.2021 В Екатеринбурге усилят контроль за соблюдением противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил комитету административных органов ...