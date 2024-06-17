Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить меры по соблюдению особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Патрульные группы за прошедшую неделю выявили 210 нарушений особого противопожарного ...

На Среднем Урале за неделю зафиксировали 210 нарушений особого противопожарного режима

Свердловчанам выписали 219 протоколов о нарушении особого противопожарного режима на прошлой неделе

На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...