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Вчера, 16:02

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить меры по соблюдению особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить меры по соблюдению особого противопожарного режима. Распоряжение связано с прогнозом синоптиков на ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, глава города поручил главам районных администраций Екатеринбурга усилить работу и актуализировать график патрулей городских пространств. Наряды будут следить за соблюдением противопожарного режима. Особое внимание патрули уделят местам отдыха горожан. Нарушителей ждут штрафы.

Напомним, что с 13 апреля на территории Екатеринбурга действует особый противопожарный режим, в рамках которого проходят совместные рейды сотрудников МЧС и полиции. Уральцам запрещено посещать лесные массивы и разводить открытый огонь, в том числе в бочках и мангалах.

Ранее сообщалось, что патрульные группы за прошедшую неделю выявили 210 нарушений особого противопожарного режима на территории Свердловской области. Всего в 2024 году в регионе в результате 16 тыс. проведенных патрульных рейдов было составлено свыше 900 протоколов о нарушении особого противопожарного режима, на основании которых к административной ответственности были привлечены более 210 уральцев. Общая сумма штрафов превысила 685 тыс. руб.
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