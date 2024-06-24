В Свердловской области в середине недели ожидаются грозы и жара до плюс 30 градусов

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области к середине недели похолодает до +14 градусов и ожидаются грозы. ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...10.06.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...07.06.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На юге Свердловской области 8, 9 и 10 июня синоптики обещают дожди с грозами. Об этом ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...