В Свердловской области в середине недели ожидаются грозы и жара до плюс 30 градусов

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Свердловской области в середине недели ожидаются дожди с грозами и жара до 30 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



В Свердловской области во вторник и среду днем воздух будет прогреваться до 26-30 градусов тепла. В ночное время температуры будут опускаться до 9 градусов. Также синоптики обещают дожди с грозами и преимущественно западный ветер со скоростью от 4 до 10 м/с.



В Екатеринбурге днем воздух будет прогреваться до 24-29 градусов, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью воздух будет охлаждаться до 13 градусов. Также синоптики прогнозируют преимущественно западный ветер со скоростью от 4 до 10 м/с.