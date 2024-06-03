В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели дневные температуры будут подниматься ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...06.05.2024 В Свердловской области к середине недели потеплеет до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Свердловской области к середине недели дневные температуры будут достигать 21 градуса ...15.04.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются перепады температуры от минус 11 до плюс 16 градусов
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ночью температура будет падать до минус ...01.04.2024 В Свердловской области в первой половине недели воздух днем будет прогреваться до 14 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидаются устойчивые плюсовые ...