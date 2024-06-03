В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



В первый день недели температура ночью будет опускаться до 8 градусов, но уже днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Во вторник и среду ночью ожидается от 9 до 16 градусов, днем — до 31 градуса выше нуля. Синоптики также обещают переменную облачность, кратковременные дожди, грозы и западный ветер от 3 до 9 м/с с порывами до 15 м/с.



В Екатеринбурге ночью ожидается от 11 до 16 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до 30 градусов. В городе будет переменная облачность, в среду — кратковременные дожди, ветер западный со скоростью 4-9 м/с.