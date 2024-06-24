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Вчера, 13:42

На Среднем Урале за неделю зафиксировали 210 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Патрульные группы за прошедшую неделю выявили 210 нарушений особого противопожарного режима на территории Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В основном речь шла о фактах разведения костров на берегах рек и водоемов, а также о приготовлении пищи в нестационарных мангалах в парках и на садовых дачных участках.

Всего в 2024 году в Свердловской области в результате 16 тыс. проведенных патрульных рейдов было составлено свыше 900 протоколов о нарушении особого противопожарного режима, на основании которых к административной ответственности были привлечены более 210 уральцев. Общая сумма штрафов превысила 685 тыс. руб.

Напомним, что особый противопожарный режим на Среднем Урале был введен с 12 апреля.
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