На Среднем Урале за неделю зафиксировали 210 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области за неделю патрульные группы зафиксировали более 220 нарушений ...17.06.2024 Свердловчанам выписали 219 протоколов о нарушении особого противопожарного режима на прошлой неделе
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Сотрудники свердловского ГУ МЧС России выписали жителям региона 219 административных ...14.06.2024 Объем штрафов за нарушение особого противопожарного режима на Среднем Урале превысил 685 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В 2024 году в Свердловской области в результате 16 тыс. патрульных рейдов было ...02.05.2024 В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В период с 28 апреля по 2 мая 2024 года патрульные группы зафиксировали более 70 ...22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...