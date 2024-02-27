В Екатеринбурге началась подготовка к пожароопасному периоду

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...26.09.2023 За четыре месяца на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади 180 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ...07.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел в городе противопожарный режим с 8 апреля
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого ...15.04.2011 МЧС: Свердловская область не готова к пожароопасному периоду
Межведомственные комиссии по проверке пожарного состояния субъектов РФ признали не готовыми к пожароопасному периоду ...15.04.2011 МЧС РФ: Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ не готовы к пожароопасному периоду
УрБК, Москва, 15.04.2011. Межведомственные комиссии по проверке пожарного состояния субъектов РФ признали не готовыми к ...