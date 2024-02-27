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Вчера, 10:03

В Екатеринбурге началась подготовка к пожароопасному периоду

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Администрация Екатеринбурга начала подготовку к пожароопасному периоду (весна-лето). Глава города Алексей Орлов провел посвященное данному вопросу заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По предварительному прогнозу, текущий год может стать таким же засушливым, как прошлый. Необходимо начать подготовку к весенне-летнему периоду уже сейчас. От того, как качественно мы соблюдем все меры предосторожности, будут зависеть жизни и здоровье уральцев», — подчеркнул А. Орлов, напомнив, что введение особого противопожарного режима предварительно назначено на середину апреля 2024 года.

В 2024 году в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш построят три пожарных водоема. Также начнется работа по строительству резервуаров на станции Приисковой и в поселке Палкинский Торфяник. Ширина минерализованных полос будет увеличена до 10 метров (их общая протяженность составит более 90 км.).

Ранее глава Екатеринбурга дал всем ответственным службам администрации города поручение начать подготовку к пропуску паводковых вод. В распоряжении столицы Среднего Урала находятся 15 гидротехнических сооружений, которые будут регулировать пропуск воды.
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