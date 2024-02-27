В Екатеринбурге началась подготовка к пожароопасному периоду

Материалы по теме

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовиться к пропуску паводковых вод

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...

За четыре месяца на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади 180 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел в городе противопожарный режим с 8 апреля

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого ...

МЧС: Свердловская область не готова к пожароопасному периоду

Межведомственные комиссии по проверке пожарного состояния субъектов РФ признали не готовыми к пожароопасному периоду ...

МЧС РФ: Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ не готовы к пожароопасному периоду

УрБК, Москва, 15.04.2011. Межведомственные комиссии по проверке пожарного состояния субъектов РФ признали не готовыми к ...